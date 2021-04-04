Росіяни проголосували за найсексуальнішого чоловіка країни. Ним став президент Володимир Путін.

Про це пише видання TMZ.

Більше 2000 росіян вважають 68-річного президентом найгарячішим чоловіком в країні. Згідно з виданням The Moscow Times, так вважають 18% російських чоловіків і 17% російських жінок.

Путін впевнено випередив своїх найближчих конкурентів, акторів Дмитра Нагієва, Данилу Козловського і Костянтина Хабенського, за них віддали свої голоси всього 2-3% респондентів.

Опитування проводилося у період с 22 березня по 1 квітня у 300 містах РФ.

Нагадаємо, 10 березня 2020 року депутати Держдуми Росії підтримали поправку про занулення президентських термінів після прийняття нової конституції країни. Путін підтримав це рішення.