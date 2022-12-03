Експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви російської влади, дійшли висновку, що Кремль зовсім не цікавлять серйозні перемовини з Україною, адже РФ досі прагне досягти своїх максималістських цілей у повномасштабній війні.

Про це йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, Росія намагається скористатись бажанням Заходу почати мирні перемовини, щоб створити динаміку, в якій західні офіційні особи відчуватимуть тиск, щоб зробити превентивні поступки та заманити Росію за стіл переговорів.

2 грудня президент Росії Володимир Путін провів годинну телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у якій Путін неправдиво заявив, що західна підтримка Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом. Він закликав Шольца переглянути підхід Німеччини до розвитку подій в Україні.

Шольц у відповідь заявив, що будь-яке дипломатичне розв’язання конфлікту в Україні повинно передбачати виведення російських військ з території України.

Телефонна розмова Путіна та Шольца відповідала дипломатичному зверненню президента США Джо Байдена 1 грудня, у якому він заявив, що він готовий поговорити з Путіним, якщо російський президент шукає спосіб припинити війну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на коментарі Байдена 2 грудня, заявивши, що Байден, схоже, вимагає виведення російських військ з України як передумову для переговорів, і заявив, що “спеціальна військова операція” продовжуватиметься. Пєсков додав, що небажання Америки визнати незаконну анексію Росією українських територій значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах.

“Заяви Путіна та Пєскова щодо переговорів є наслідком коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 1 грудня в контексті засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повторюючи ту саму вимогу, яку Кремль висував до США та НАТО до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Лавров зазначив, що російські офіційні особи будуть готові до переговорів із західними офіційними особами, якщо Захід виявить готовність обговорювати документи, запропоновані російськими офіційними особами в грудні 2021 року”, – наголосили експерти.

Як відомо, 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкт своїх вимог щодо “гарантій безпеки” до США та НАТО, в яких передбачався розширений перелік поступок щодо військових дій НАТО та Заходу в Європі, зокрема “мораторій на розширення НАТО, скасування декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія мають право стати членами НАТО, мораторій на створення військових баз на території колишніх радянських і нинішніх держав, що не входять до НАТО, не розгортання удару зброї поблизу Росії та повернення НАТО до положення 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО”.

Вже 17 лютого 2021 року міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, погрожуючи вжити “військово-технічних заходів” у відповідь на відмови США і НАТО від переговорів на цій основі. Вже через тиждень РФ розпочала так звану “СВО”.

“Риторика Володимира Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни. Цілком ймовірно, що Путін, Лавров і Пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно залучити до переговорів”, – додали аналітики.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть Кремлю превентивні поступки намагаючись переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок РФ у відповідь.

Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова натякають, якими можуть бути деякі з цих бажаних превентивних поступок: зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією української території та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі.

Кремль також зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів, ймовірно, щоб переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення того, про що ведуться переговори – про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду.

“Росія виграє від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створює паузу у бойових діях, що дозволяє Росії зміцнити російські Збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максималістичних цілей в Україні. Однак Путін не виявив великого інтересу до такого припинення вогню, і Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, що свідчить про те, що Путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги”, – резюмували експерти.