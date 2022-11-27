27 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Київ робить "помилку", висуваючи передумови для переговорів з РФ, стверджуючи, що це заважає почати перемовини.

Про це інформує CNN.

За його словами “помилка українців, та президента Володимира Зеленського в тому, що він порушує класичні принципи переговорного процесу”.

“Особливо, коли розмовляє з гігантською Росією. Ну, не можна наперед висувати умови”, — сказав Лукашенко.

Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів і вже “там висувати усі умови”. Другим принципом “успішного початку “переговорного процесу” самопроголошений президент РБ назвав “компроміси”.

Москва використовує Мінськ як сателітну базу для неспровокованої війни проти України. На початку повномасштабної війни президент РФ Володимир Путін наказав ввести війська в Україну через російський і білоруський кордони.

За даними розвідки, зібраними літаками спостереження НАТО, Білорусь використовувалася як плацдарм для багатьох повітряних операцій РФ в Україні. І дві армії координували спільні навчання.

24 листопада Кремль цинічно заперечив, що його атаки на українську електромережу були спрямовані проти цивільних, водночас заявив, що Київ може “покласти край стражданням” свого населення, виконавши вимоги РФ щодо “вирішення конфлікту”.

Раніше, відповідаючи на запитання про мільйони осіб, які залишилися без електрики після масованих ракетних ударів по Україні 15 листопада, Пєсков заявив, що так звана “військова спецоперація триває, і її продовження не залежить від кліматичних, погодних умов”.

За його словами, київська влада більше не бажає вести переговори. А якщо й так, то хочуть публічних переговорів, “яких у Москві не бачать”.

Говорячи далі про те, чому мільйони цивільних страждають без електроенергії та тепла, Пєсков зіслався на “небажання української сторони розв’язувати проблеми, йти на переговори”.

Президент України Володимир Зеленський протягом місяців війни неодноразово заявляв, що Україна готова до дипломатичних переговорів з росіянами. Але на початку жовтня він підписав указ, що виключає будь-які переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Цей указ став відповіддю на самопроголошену РФ анексію територій на сході та півдні України після фіктивних референдумів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.

Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.

23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.