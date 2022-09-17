Невдачі російської армії в Україні свідчать про те, що Кремлю не вдасться досягти цілей, поставлених перед повномасштабним вторгненням. У розвідці Пентагону впевнені, що через це президенту РФ Володимиру Путіну доведеться змінити початкові цілі своєї так званої "спецоперації".

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на виступ директора розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенанта Скотта Бер’єра.

За його словами, зараз російсько-українська війна підходить до моменту, коли Путін доведеться змінити цілі “спецоперації”.

“Тому, що зараз цілком зрозуміло, що він… Не зможе зробити те, що хотів з самого початку”, – сказав він.

За даними офіційних осіб США, Путін розпочав повномасштабну війну проти України, щоб змінити українську владу, яка тісно співпрацює з Заходом.

У перші місяці повномасштабного вторгнення, українські захисники витіснили окупантів з Київщини, а нещодавно витіснили росіян з Харківщини.

“Росіяни планували окупацію, а не обов’язково вторгнення, і це їх відкинуло назад”, — сказав Бер’єр, посилаючись на небажання Путіна повністю мобілізувати російські сили, щоб залучити більше живої сили до боротьби.

Президент США Джо Байден та інші офіційні особи його адміністрації не називають відступ росіян з Харківщини перемогою України чи переломним моментом у війні. Аналітики також застерігають, що неможливо оцінити, як надалі розвиватиметься війна.

“Він підходить до моменту прийняття рішення Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але це значною мірою визначатиме, як довго триватиме цей конфлікт”, – сказав Бер’єр про Путіна.