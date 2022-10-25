Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує зміцнювати свою владу та створювати військову структуру паралельно ЗС РФ, яка може стати загрозою для правління президента Росії Володимира Путіна, принаймні в інформаційному просторі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За інформацією російських військових оглядачів Євген Пригожин фінансує створення добровольчого батальйону на базі ПВК “Вагнер”, завербованого військовим злочинцем і колишнім офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним (“Стрєлков”).

Гіркін є запеклим критиком російського вищого військового командування та помітною фігурою серед російських ультранаціоналістів, які брали участь в анексії Криму та незаконному захопленні Росією української території на Донбасі у 2014 році.

Оглядачі відзначають, що структура ЗС РФ довго не дозволяли Гіркіну сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як Пригожин має можливість керувати силами “Вагнера” без прямого контролю з боку міністерства оборони Росії.

Російські оглядачі також відзначили, що співпраця Пригожина і Гіркіна, ймовірно, робить для Пригожина доступним великий націоналістичний електорат на підтримку його максималістських цілей щодо війни в Україні.

Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії.

Пригожин може вільно рекламувати себе та свої війська, критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не боячись поштовху.

Щодо Путіна, то залежить від сил “Вагнера” у Бахмуті і, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, попри те, що Пригожин підриває російську армію.

Пригожин, наприклад, в інтерв’ю з сарказмом заявив, що будує “лінію Вагнера” для того, щоб збройні сили Росії, які “ховаються за спинами Вагнера”, почувалися в безпеці.

Пригожин також часто критикує російських військових в інтерв’ю російським онлайн-виданням і в пов’язаних з “Вагнером” каналах Telegram, що дозволяє йому охоплювати та спілкуватися з аудиторією, недоступною для російського Міноборони, яке обмежене у своїх публічних заявах і засобах комунікації.

Пригожин також отримує вигоду від того, що не займає офіційної відповідальної посади. Він не керує жодною віссю в Україні і не відповідає за будь-яку серйозну бюрократичну роботу. Він може вільно критикувати тих, хто займає владні посади, не боячись, що будь-хто може вказати на те, за що він несе особливу відповідальність, чого він не досяг.

Пригожин, мабуть, дистанціювався від свого колеги, лідера Чечні Рамзана Кадирова, після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування 1 жовтня привернула велику увагу.

Така зміна риторики може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив і авторитет і, можливо, побоюється втратити контроль над Чеченською Республікою на тлі зростаючого несхвалення чеченської громадськості його вимог щодо підтримки війни Путіна.