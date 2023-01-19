19 січня у своєму виступі у Верховній раді України голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що "питання членства України в ЄС вирішене".

Промова виступу Мішеля опублікована на сайті Європейської ради.

Він наголосив, що “Україна — це ЄС, а ЄС — це Україна”, і зазначив, що усі повинні докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше втілити цю обіцянку в реальність.

За словами Мішеля, Росія вирішила напасти на Україну, бо її мешканці “скористалися своїми правами вільних українців, обрали демократію та обрали Європу”. Тож, запускаючи ракети по Україні, “Росія атакує все, у що вірить Європейський Союз, нападаючи на саму основу Союзу — Союзу, який викували з трагедії Другої світової війни”.

Він назвав напад на Україну “атакою” на загальноєвропейські цінності, європейську безпеку, спільну європейську мрію.

Зрозумівши, що “на карту поставлено щось більше, ніж доля України, це також доля ЄС та все, у що вірили батьки-засновники ЄС”, Україні одразу надали статусу кандидата в члени ЄС.

Мішель поділився своєю мрією, що якось, скоро, українець обійме його посаду президента Європейської ради, або президента Європейського парламенту, або Єврокомісії. Та прямо тут і зараз усі сповнені рішучості допомогти Україні зберегти бойову форму.

Він зазначив, що Захід сповнений рішучості допомогти підтримувати Україну у бойовій формі. Саме тому наразі виділено майже 50 мільярдів євро на допомогу Україні, з яких 18 мільярдів євро є гарантованою бюджетною підтримкою на 2023 рік. Шляхи солідарності ЄС дозволили експортувати 45 мільйонів тонн українських товарів, що генерує вирішальний дохід для України. Окрім цього, Захід надав безпечний притулок багатьом мільйонам громадян, зокрема жінкам і дітям, які шукали захисту та притулку в ЄС – і робитимуть це й надалі.

Наразі ми мобілізували загалом 11 млрд євро на військову підтримку через Європейський фонд миру та держави-члени ЄС. Крім того, ми навчаємо 15 000 солдатів через нашу військову навчальну місію”, – йшлося у виступі глави Євроради.

Шарль Мішель підтвердив, що “найближчі тижні і місяці будуть вирішальними”, тож необхідно більше: більше ЗРК, більше далекобійних ракет і боєприпасів і, перш за все, потрібні танки — зараз.