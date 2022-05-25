Країни Європейського Союзу мають дійти згоди щодо нафтового ембарго проти Росії до 30 травня.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

Він запевнив, що будь-які питання щодо заборони експорту нафти з Росії будуть розв’язані до наступного засідання, що планується наступного понеділка, 30 травня.

Під час пресконференції разом із прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон у Стокгольмі Шарль Мішель зауважив, що, попри його впевненість в успішному розв’язанню питання, для досягнення згоди щодо ембарго потрібен тривалий діалог.

“Ми дуже наполегливо працюємо задля збереження єдності”, — повідомив голова Євроради.

Водночас шведська прем’єрка заявила про бажання країни “йти далі” в питанні антиросійських санкцій, посилюючи тиск.

Слід зазначити, що енергетичне ембарго не підтримала Угорщина, яка заявила, що обмеження матимуть негативні наслідки для енергетичної безпеки країни.