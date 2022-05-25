Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

Він запевнив, що будь-які питання щодо заборони експорту нафти з Росії будуть розв’язані до наступного засідання, що планується наступного понеділка, 30 травня.

Під час пресконференції разом із прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон у Стокгольмі Шарль Мішель зауважив, що, попри його впевненість в успішному розв’язанню питання, для досягнення згоди щодо ембарго потрібен тривалий діалог.

“Ми дуже наполегливо працюємо задля збереження єдності”, — повідомив голова Євроради.

Водночас шведська прем’єрка заявила про бажання країни “йти далі” в питанні антиросійських санкцій, посилюючи тиск.

Слід зазначити, що енергетичне ембарго не підтримала Угорщина, яка заявила, що обмеження матимуть негативні наслідки для енергетичної безпеки країни.

  • Раніше повідомлялося, що ОАЕ відновили постачання нафти в Європу вперше за два роки.
  • Водночас президентка Єврокомісії очікує укласти угоду щодо нафтового ембарго проти РФ протягом кількох тижнів.