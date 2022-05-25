Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.
Він запевнив, що будь-які питання щодо заборони експорту нафти з Росії будуть розв’язані до наступного засідання, що планується наступного понеділка, 30 травня.
Під час пресконференції разом із прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон у Стокгольмі Шарль Мішель зауважив, що, попри його впевненість в успішному розв’язанню питання, для досягнення згоди щодо ембарго потрібен тривалий діалог.
“Ми дуже наполегливо працюємо задля збереження єдності”, — повідомив голова Євроради.
Водночас шведська прем’єрка заявила про бажання країни “йти далі” в питанні антиросійських санкцій, посилюючи тиск.
Слід зазначити, що енергетичне ембарго не підтримала Угорщина, яка заявила, що обмеження матимуть негативні наслідки для енергетичної безпеки країни.
- Раніше повідомлялося, що ОАЕ відновили постачання нафти в Європу вперше за два роки.
- Водночас президентка Єврокомісії очікує укласти угоду щодо нафтового ембарго проти РФ протягом кількох тижнів.