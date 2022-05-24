Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми наполегливо працюємо над цим зараз, це питання тижнів, але ми дійсно повинні знайти рішення для інвестиційних потреб. І тому це важливо, ми маємо адаптувати його так, щоб у нас не було ситуації, коли Путін може взяти нафту. Щоб він не продав її нам і потім продав її за вищою ціною на світовому ринку”, – зазначила фон дер Ляєн.

Деякі члени ЄС, зокрема Угорщина, продовжують виступати проти пропозиції Європейської Комісії про поступове припинення постачання російської нафти до початку 2023 року. Російське нафтове ембарго стане шостим пакетом санкцій ЄС проти РФ з моменту її повномасштабного нападу на Україну 24 лютого.

Фон дер Ляєн також зауважила, що РФ має відігравати роль у відбудові України.