Про це повідомило видання Bloomberg.

Нафтовий танкер Moscow Spirit (“Дух Москви”) вирушив до Нідерландів. На борту близько 1 млн барелів еміратської нафти. Судно найняв судноплавний підрозділ TotalEnergies SA.

“Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі. (…) Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір”, – зазначає Bloomberg.

Судно ходить під прапором Багамських островів. Остання партія нафти до Європи була у травні 2020 року. Тоді світом поширився коронавірус, а ринок нафти обвалився. Через російську агресію ЄС шукає інші шляхи отримання сировини.