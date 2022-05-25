Про це повідомило видання Bloomberg.
Нафтовий танкер Moscow Spirit (“Дух Москви”) вирушив до Нідерландів. На борту близько 1 млн барелів еміратської нафти. Судно найняв судноплавний підрозділ TotalEnergies SA.
“Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі. (…) Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір”, – зазначає Bloomberg.
Судно ходить під прапором Багамських островів. Остання партія нафти до Європи була у травні 2020 року. Тоді світом поширився коронавірус, а ринок нафти обвалився. Через російську агресію ЄС шукає інші шляхи отримання сировини.
- Нагадаємо, на тлі європейських та американських санкцій близько 62 мільйонів барелів флагманської російської нафти Urals, що є рекордною кількістю, знаходяться на морських суднах.
- З 22 травня Литва повністю припинить імпортувати російські енергоносії: нафту, газ і електроенергію.
- Наразі Росія є найбільшим постачальником газу в Європі з понад 40% споживання. У ЄС заявляють, що хочуть покінчити з цією залежністю до 2027 року.