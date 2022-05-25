Об'єднані Арабські Емірати вперше за два роки відновили постачання нафти до Європи. Першу партію вже відправили до Роттердама.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Нафтовий танкер Moscow Spirit (“Дух Москви”) вирушив до Нідерландів. На борту близько 1 млн барелів еміратської нафти. Судно найняв судноплавний підрозділ TotalEnergies SA.

“Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі. (…) Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір”, – зазначає Bloomberg.

Судно ходить під прапором Багамських островів. Остання партія нафти до Європи була у травні 2020 року. Тоді світом поширився коронавірус, а ринок нафти обвалився. Через російську агресію ЄС шукає інші шляхи отримання сировини.