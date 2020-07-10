Як поінформували в прес-службі ВР, відповідне розпорядження підписав спікер Парламенту Дмитро Разумков.
Засідання скликається на 14:00 понеділка “в зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського.
До розгляду заплановано наступні питання:
• проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року;
• законопроєкт щодо внесення змін до держбюджету-2020 (для фінансового забезпечення проведення виборів);
• законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання порядку сплати податкового боргу;
• законопроєкт про внесення змін до Повітряного кодексу України (передбачає стягування державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в українські аеропорти);
• законопроєкт, що стосується соціального захисту населення в період карантину;
• законопроєкт щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки;
• проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань у сфері житлово-комунальних послуг;
• законопроєкт, яким вносяться зміни в закон “Про ринок електричної енергії”;
• проєкт постанови про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради для молодих вчених та інші питання.
У цілому порядок денний налічує 13 пунктів.
- Раніше профільний комітет Верховної Ради рекомендував Парламенту прийняти проєкт постанови №3809 “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”.
- Голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко повідомив, що президент України Володимир Зеленський для команди “СН” – “духовний лідер”, а тому бере участь в обговоренні підготовки до місцевих виборів.