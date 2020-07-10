Верховна Рада України в понеділок, 13 липня, збереться на позачергове засідання.

Як поінформували в прес-службі ВР, відповідне розпорядження підписав спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Засідання скликається на 14:00 понеділка “в зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського.

До розгляду заплановано наступні питання:

• проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року;

• законопроєкт щодо внесення змін до держбюджету-2020 (для фінансового забезпечення проведення виборів);

• законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання порядку сплати податкового боргу;

• законопроєкт про внесення змін до Повітряного кодексу України (передбачає стягування державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в українські аеропорти);

• законопроєкт, що стосується соціального захисту населення в період карантину;

• законопроєкт щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки;

• проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань у сфері житлово-комунальних послуг;

• законопроєкт, яким вносяться зміни в закон “Про ринок електричної енергії”;

• проєкт постанови про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради для молодих вчених та інші питання.

У цілому порядок денний налічує 13 пунктів.