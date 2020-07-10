Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
“У нас зараз є два процеси з президентом: перший щодо місцевих виборів, а другий – ми підводимо підсумки року роботи Парламенту і року роботи нашої монобільшості. І проводимо зустрічі з народними депутатами і президентом по групах, які у нас сформовані”, – зазначив нардеп.
Корнієнко також відповів ствердно на запитання, чи радяться “слуги народу” із Зеленським з приводу місцевих виборів.
“Так, радимося, звичайно. Він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили… Ну, я так жартую, звичайно”, – заявив він.
“Але, зрозуміло, що принципові рішення, що стосуються висувань, в першу чергу мерів (оскільки мер – це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер це як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент у цьому також брав активну участь”, – додав Корнієнко.
- Партія “Слуга народу” втрачає підтримку серед українців: рейтинг цієї політсили впав нижче 30 %. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.
- Відповідно до проведеного компанією СОЦІС в період з 24 по 30 червня 2020 року опитуванням, “Євросолідарність” за рівнем підтримки наздоганяє “Слугу народу”: 21,3 % проти 26,6 %.