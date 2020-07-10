Голова партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко повідомив, що президент України Володимир Зеленський для команди "СН" - "духовний лідер", а тому бере участь в обговоренні підготовки до місцевих виборів.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“У нас зараз є два процеси з президентом: перший щодо місцевих виборів, а другий – ми підводимо підсумки року роботи Парламенту і року роботи нашої монобільшості. І проводимо зустрічі з народними депутатами і президентом по групах, які у нас сформовані”, – зазначив нардеп.

Корнієнко також відповів ствердно на запитання, чи радяться “слуги народу” із Зеленським з приводу місцевих виборів.

“Так, радимося, звичайно. Він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили… Ну, я так жартую, звичайно”, – заявив він.

“Але, зрозуміло, що принципові рішення, що стосуються висувань, в першу чергу мерів (оскільки мер – це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер це як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент у цьому також брав активну участь”, – додав Корнієнко.