Верховна Рада України підтримала сьогодні в цілому законопроєкт про державний захист військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ під час виконання ними завдань за призначенням.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4186 в першому читанні проголосував 301 народний обранець, а в другому – 303 нардепа.

Як пояснив один із авторів законопроєкту, нардеп Василь Мокан (“Слуга народу”), існує проблема, що Сили спеціальних операцій ЗСУ не забезпечені державним захистом.

Зате, згідно із законом, таким захистом сьогодні користуються судді Конституційного суду, працівники правоохоронних органів, судів і Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, уповноважені особи Нацкомісії з цінних паперів та працівники інших сфер.

Сили спецоперацій Збройних сил України комплектуються спеціально навченими фахівцями, які задіяні для виконання складних, небезпечних, іноді політично чутливих операцій у сфері розвідки і військової підтримки.

Військовослужбовці ССО брали активну участь у найбільш складних військових операціях під час АТО (Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), беруть участь в операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, більшість завдань вони виконують на тимчасово окупованих територіях України.

“Специфіка діяльності Сил спеціальних операцій ЗСУ призводить до вчинення противником (країною-окупантом Росією, – ред.) посягань на життя, здоров’я, житло і майно військовослужбовців та їх близьких родичів. При цьому здійснення державного захисту життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб законодавством не врегульовано”, – наголошується в записці.

Законопроєкт повинен врегулювати цю проблему. Ним вносяться зміни до закону “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”.

Згідно з цими змінами, надаються гарантії державного захисту військовослужбовцям ССО ЗСУ під час виконання ними завдань за призначенням та членам їхніх сімей.

Це повинно забезпечити “своєчасну протидію, реагування та захист життя, здоров’я, житла і майна” військовослужбовців, а також їхніх рідних.