Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону №3403 проголосував 271 нардеп.
Згідно з пояснювальною запискою, документ сприятиме “розвитку кульової стрільби і біатлону в країні, проведенню повноцінного навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту, безпосередній підготовці резерву до національної збірної команди України зі стрільби кульової і біатлону, а також більш якісній підготовці молоді до служби в Збройних силах України”.
Законопроєкт повинен врегулювати питання передачі боєприпасів, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби та/або біатлону.
Згідно з документом, боєприпаси, що підлягають утилізації, за рішенням Кабінету Міністрів будуть передаватися Збройними силами України, іншими формуваннями окремим закладам фізичної культури і спорту:
• дитячо-юнацьким спортивним школам;
• установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання;
• школам вищої спортивної майстерності;
• центрам олімпійської підготовки;
• спеціалізованим спортивним клубам тощо.
Згодом боєприпаси використовуватимуться в навчально-тренувальному процесі.
Відзначається, що станом на сьогодні в Україні в структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів є відділення кульової стрільби і в 19 спортивних школах – відділення біатлону. В цілому у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається близько 3 тисяч вихованців і працюють 107 штатних тренерів, а в відділеннях біатлону відповідно близько 1130 вихованців і 44 тренера.
- Раніше в.о. генерального директора ДК “Укроборонпром” Ігор Фоменко заявив, що в Україні немає повного циклу виробництва боєприпасів, а єдиний патронний завод залишився на окупованій території в Луганську.