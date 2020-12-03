Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволить передавати спортивним організаціям боєприпаси, що підлягають утилізації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3403 проголосував 271 нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою, документ сприятиме “розвитку кульової стрільби і біатлону в країні, проведенню повноцінного навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту, безпосередній підготовці резерву до національної збірної команди України зі стрільби кульової і біатлону, а також більш якісній підготовці молоді до служби в Збройних силах України”.

Законопроєкт повинен врегулювати питання передачі боєприпасів, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури і спорту, в структурі яких є відділення з кульової стрільби та/або біатлону.

Згідно з документом, боєприпаси, що підлягають утилізації, за рішенням Кабінету Міністрів будуть передаватися Збройними силами України, іншими формуваннями окремим закладам фізичної культури і спорту:

• дитячо-юнацьким спортивним школам;

• установам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання;

• школам вищої спортивної майстерності;

• центрам олімпійської підготовки;

• спеціалізованим спортивним клубам тощо.

Згодом боєприпаси використовуватимуться в навчально-тренувальному процесі.

Відзначається, що станом на сьогодні в Україні в структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів є відділення кульової стрільби і в 19 спортивних школах – відділення біатлону. В цілому у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається близько 3 тисяч вихованців і працюють 107 штатних тренерів, а в відділеннях біатлону відповідно близько 1130 вихованців і 44 тренера.