Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував під час години запитань до Уряду заслухати питання тарифів та підготовки до нового опалювального сезону.

Про це він заявив у ході погоджувальної ради парламенту.

“Важливим питанням залишається питання тарифів. Верховна рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати що саме було зроблено на доручення Верховної Ради Кабінетом Міністрів”, – сказав Разумков.

“Закінчився опалювальний період і нам треба зрозуміти, як ми будемо жити, до чого готуватись людям, що було зроблено до наступного опалювального періоду”, – сказав Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року українські споживачі газу будуть переведені на річні тарифи. Усі газопостачальні компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи.