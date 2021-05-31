Про це він заявив у ході погоджувальної ради парламенту.
“Важливим питанням залишається питання тарифів. Верховна рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати що саме було зроблено на доручення Верховної Ради Кабінетом Міністрів”, – сказав Разумков.
“Закінчився опалювальний період і нам треба зрозуміти, як ми будемо жити, до чого готуватись людям, що було зроблено до наступного опалювального періоду”, – сказав Дмитро Разумков.
Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року українські споживачі газу будуть переведені на річні тарифи. Усі газопостачальні компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припиняє дію завтра, 20 травня.