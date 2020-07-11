Про це свідчить порядок денний засідання.
Законопроєкт № 3708 пропонує встановити, щоб обмеження зарплат діяло не більше 3-х місяців з дня введення. Якщо нардепи підтримають цей документ, то норма перестане діяти 13 липня, оскільки її ввели ще 13 квітня.
Нагадаємо, що засідання скликається на 14:00 понеділка “у зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського.
- Не дивлячись, на ухвалені зміни до держбюджету, згідно з якими зарплата міністрів і чиновників не може перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 тисяч 230 гривень, деякі міністри Кабінету міністрів у квітні отримали високі зарплати.