Верховна Рада України не підтримала суперечливий законопроєкт, який дозволив би навчання іноземців російською мовою в українських вищих навчальних закладах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3717 проголосували в першому читанні тільки 210 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 173 – від “Слуги народу”, 22 – від ОПЗЖ, 1 –від депутатської групи “Партія “За майбутнє”, 5 – від групи “Довіра”, 9 позафракційних.

Жодного голосу не дали депутати від “Європейської Солідарності”, ВО “Батьківщина”, “Голосу”.

У підсумку документ 235 голосами був направлений на доопрацювання.

Розгляд законопроєкту супроводжувалося низкою емоційних виступів депутатів.

Ряд нардепів, зокрема, від “Європейської Солідарності” скандували: “Русифікація!” Нардепи від “ЄС” раніше відзначали, що законопроєкт № 3717 – антиукраїнський і спрямований на русифікацію вищої освіти.

Законопроєктом пропонувалося доповнити статтю 48 закону України “Про вищу освіту”, дозволивши іноземним студентам і особам без громадянства навчатися в окремих групах не тільки українською та англійською мовами, а й “іншими іноземними мовами” (мова йде, зокрема, про російську мову).

Зараз у статті 48 прописано, що мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова (тобто українська).

При цьому вузи можуть прийняти рішення про викладання однієї, декількох або всіх дисциплін англійською мовою (якщо тільки всі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою).

Під час розгляду законопроєкту голова освітнього комітету ВР, нардеп від “Слуги народу” Сергій Бабак стверджував, що документ спрямований на “вирішення проблеми конкурентоспроможності української освіти на міжнародному ринку”, що він “про економічний патріотизм”, а автори хочуть, щоб університети і місцеві громади отримали більше коштів.

У свою чергу нардепи від “Європейської Солідарності”, “Голосу”, “Батьківщини”, групи “За майбутнє” звертали увагу на те, що за кордоном іноземні студенти навчаються мовою тієї країни, в яку прибули вчитися.

Нардепи також відзначали, що законопроєкт насправді спрямований на введення в процес навчання російської мови (мови країни-агресора).

Весь процес розгляду документа супроводжувався гарячими суперечками.

Результати голосування ряд нардепів зустріли оплесками.