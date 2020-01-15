Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який повинен звільнити від ПДВ закупівлі лікарських засобів і медичних виробів за кошти держбюджету.

За проєкт закону № 2539 проголосували 278 народних депутатів, повідомляє кореспондент #Букв.

“Цей законопроєкт розроблено з метою створення належних умов для функціонування національної системи закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету… Основним його завданням є підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів завдяки звільненню операцій із закупівлі відповідних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість. Це надасть змогу закуповувати більше медичних товарів при існуючих обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров’я”, – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Очікується, що звільнення від оподаткування таких операцій може стимулювати зростання пропозиції на медичні товари для закупівель за рахунок держбюджету.

Законопроєктом пропонується внести низку змін до Податкового кодексу України: зокрема, звільнити операції із закупівлі товарів за кошти держбюджету від податку на додану вартість.

Також передбачається тимчасове (до 1 січня 2023 року) звільнення від ПДВ усіх операцій із ввезення і постачання лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

Крім того, планується звільнити від ПДВ операції з ввезення на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися за кошти державного бюджету закупівельною організацією.