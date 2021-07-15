Верховна Рада на засіданні 15 липня прийняла у другому читанні та в цілому проєкт Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосували 308 народних депутатів.

Законом приведено Закон України “Про охорону атмосферного повітря” у відповідність до Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” в частині визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну клімату.

Документ розглядали без обговорення.