Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний законопроєкт проголосували 308 народних депутатів.
Законом приведено Закон України “Про охорону атмосферного повітря” у відповідність до Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” в частині визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну клімату.
Документ розглядали без обговорення.