Верховна Рада України відмовилася відправити на доопрацювання проєкт змін до Конституції про повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи, а також призначати керівників НАБУ і ДБР.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 1014/П1 проголосували 214 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 208 – від “Слуги народу”, 1 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 1 – від “Батьківщини”, 4 позафракційних.

Законопроєкт № 1014 раніше отримав негативну оцінку Конституційного суду. Пропонувалося направити його на доопрацювання і встановити 30-денний термін для внесення пропозицій і поправок.

У законопроєкті № 1014 пропонувалося прописати в статті 106 Основного закону два нові пункти:

• президент має повноваження утворювати відповідно до закону Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад у порядку, визначеному законами України, директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань;

• президент має право утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їхніх членів в порядку, визначеному законами України.

Конституція України і регламент Верховної Ради визначають порядок зміни Основного закону.

Так, якщо мова не йде про питання, для вирішення яких потрібно проводити референдум, проєкт змін до Конституції повинен набрати в Парламенті мінімум 226 голосів для направлення на розгляд до Конституційного суду.

КСУ повинен опублікувати висновок щодо того, чи не суперечить ініціатива Конституції.

Після цього порядок внесення змін до Конституції України передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути попередньо схвалений простою більшістю (226 народних депутатів).

Під час наступної сесії народні обранці зможуть ухвалити документ у цілому як закон: для цього знадобиться мінімум 300 голосів.