Сьогодні парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про відкриття ринку землі.

#Букви розповідають, як голосували нардепи.

В ході позачергового засідання, яке почалося 16:30 годин 30 березня і завершилося о 00:45 години 31 березня парламент прийняв у другому читанні і в цілому законопроект № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення “. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Серед депутатів фракції “Слуги народу” на підтримку законопроєкту виступили 206, ще 35 не були присутні на засіданні. Утрималися від голосування два нардепа фракції – Вагнер і Нагорняк. Ще двоє “слуг” – Воронько і Яцик – проголосували проти.

Всі присутні на засіданні члени фракції “Голосу” — 13 нардепів — виступили на підтримку законопроєкту.

У фракції “Європейської Солідарності” на підтримку проєкту закону проекту виступили 23 з 24 присутніх нардепів. Проти висловився лише нардеп Гончаренко.

У депутатській групі “Довіра” на підтримку проекту закону виступили 12 нардепів — всі присутні за винятком Бабенко.

Велика частина членів фракції “Опозиційна платформа — За життя” в момент голосування блокувала трибуну. Депутати Волошин та Чорний участь в голосування взяли, але висловилися проти прийняття законопроєкту.

Що стосується фракції партії “Батьківшіна”, всі присутні нардепи проголосували проти прийняття проєкту закону.

Також не висловили підтримку законопроєкту нардепи депутатської групи “За майбутнє”. З 4 присутніх нардепів групи двоє голосували проти (Колихаєв, Лубінець), 1 утримався (Урбанський), 1 не голосував (Бондар).

Голоси позафракційних депутатів розподілилися наступним чином: четверо проголосували “проти” (Молоток, Савчук, Новінський, Лабазюк), п’ятеро проголосували “за” (Гриб, Магера, Разумков, Стефанчук, Магомедов), ще двоє (Кондратюк, Поляк) не голосували.