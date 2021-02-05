Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про перехід з паперового на електронний варіант трудових книжок.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3623 проголосували 265 нардепів.

Документом пропонується поступово відмовитися від паперових трудових книжок в Україні. Замість цього буде запроваджено облік трудової діяльності працівника в електронній формі (в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Законом врегульовано механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації (зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи і призначення пенсій).

Відповідно до законопроєкту:

1. Встановлюється п’ятирічний перехідний період при введенні електронної трудової книжки. Це необхідно для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Протягом цього періоду буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

2. Внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок і т. д.) здійснюється працівником і роботодавцем з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

3. Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника в реєстр роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис.

4. Передбачено можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням за людиною права відтермінування виходу на пенсію. При цьому, якщо особа перенесла призначення пенсії та продовжила працювати, розмір її пенсії буде підвищуватися на 0,5-0,75%.