Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень одноразової допомоги у зв'язку з карантином. Відповідний законопроєкт сьогодні підтримала в другому читанні і в цілому Верховна Рада.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №4429 в першому читанні проголосували 298 нардепів, а в другому – 297.

Народні обранці також підтримали пропозицію заступника голови ВР Олени Кондратюк про невідкладне підписання документа спікером Дмитром Разумковим.

Законопроєкт був ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на “забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб і суб’єктів господарювання”, які постраждали внаслідок дії карантину, а також з метою “ослаблення адміністративного тиску на бізнес”.

Законопроєктом пропонується:

• Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам. Це одноразова виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями, робота яких була припинена через карантин. Сума виплати – 8 тисяч гривень.

• Одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання. Це одноразова виплата суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати – до 8 тисяч гривень на одного працівника.

• Одноразова компенсація суб’єктам господарювання. Це одноразова виплата суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування найманих працівників.

• Для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена в результаті введення карантину, продовжити на період дії карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна (термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів).

• Протягом терміну дії карантину та протягом 6 місяців після його закінчення забезпечити можливість отримання держпідтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування.

• Скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена в зазначений період.

• Не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму про призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

• Включати до страхового стажу період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю (на період карантину).

• З метою недопущення зниження коефіцієнта заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам-підприємцям надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину.

Для забезпечення викладених заходів пропонується використовувати гроші з COVID-фонду. Для цього пропонується внести зміни до статті 28 закону “Про державний бюджет” на 2020 рік (законопроеєкт №4431), які дозволять таке використання коштів фонду.