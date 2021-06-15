Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт, яким пропонується механізм реструктуризації боргів на газовому ринку.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону №3508-д проголосував 301 народний обранець. Крім того, 267 голосами нардепи скоротили термін підготовки документа до другого читання.

Дія законопроєкту поширюється на відносини із врегулювання заборгованості за спожитий природний газ, послуги його розподілу та транспортування.

Документом пропонується механізм врегулювання заборгованості за природний газ виробників теплової енергії й водопостачальних підприємств.

Один із авторів законопроєкту Євген Пивоваров (“Слуга народу”) пояснив, що ухвалення документа дозволить пройти стабільно опалювальний сезон.

“На сьогодні заборгованість населення до теплокомуненерго становить 27 млрд грн, а заборгованість теплокомуненерго перед “Нафтогазом” – 47 млрд грн та 8 млрд штрафних санкцій. Цей закон дозволить вирішити фінансові заборгованості”, – зазначив Пивоваров.

Законопроєктом пропонується:

• скасувати начислення штрафних санкцій (або пені) на заборгованість, яка виникла після 1 травня 2020 року;

• дозволити реструктуризацію заборгованості ТКЕ на 5 років;

• накласти заборону на нарахування пені з боку постачальників природного газу за категорією населення.

Для врегулювання заборгованості пропонується: провести взаєморозрахунки із залученням коштів державного бюджету; реструктуризувати залишки непогашеної заборгованості на визначених законом умовах; списати пеню, штрафні та фінансові санкції, нараховані на заборгованість.