У суботу, 6 березня, чимало населених пунктів Донецької області залишилися без теплопостачання через заборгованість перед "Нафтогазом України".

Про припинення постачання повідомили у пресслужбі “Донецькоблгазу”.

Там поінформували, що “Донецьктеплокомуненерго” (постачальник тепла для Донецької області) залишилося без газопостачання через борги перед “Нафтогазом”.

“За законодавством ПАТ “Донецькоблгаз” із суботи (06.03. 2021 року) зобов’язане припинити газопостачання на об’єкти “Донецьктеплокомуненерго”… “Донецькоблгаз” завжди стоїть на захисті інтересів мешканців Донецької області, але дії “Донецьктеплокомуненерго” та “НАК “Нафтогаз України” змушують нас діяти згідно з законодавством з метою недопущення завдавання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць”, – йдеться в повідомленні.

Згідно із оприлюдненим документом, “Донецьктеплокомуненерго” заборгував “Нафтогазу” 1,5 млрд грн. У “Нафтогазі” вимагали оплатити 302,1 млн грн до 1 березня, інакше транспортування газу обіцяли припинити.

Згодом із заявою з приводу цієї ситуації виступив сам “Нафтогаз”.

Там наполягають, що повідомлення про борг до теплопостачальника вимагав надіслати закон. Проте “заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала”.

Відтак у “Нафтогазі” закликали “Донецькоблгаз” “відновити постачання газу “Донецьктеплокомуненерго” та, відповідно, постачання тепла споживачам”.

“Місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплату за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда гривень та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон”, – сказано в заяві.

Тим часом міський голова Слов’янська (Донецька область) Вадим Лях повідомив, що в місті було припинено подачу газу на ряд котелень.

“Згідно з листом, який отримав міськгаз від ПАТ “Донецькоблгаз”, перекрити вони повинні всі котельні.

Така ситуація склалася не лише в Слов’янську. Відключення проходять в Лимані, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці – загалом у всіх містах, які отримують тепло від “Донецьктеплокомуненерго”. Це підприємство заборгувало “Нафтогазу” понад 1 млрд 548 млн грн. У підсумку – маємо те, що маємо. Проте, в умовах нічної мінусової температури вважаю такі дії постачальника газу неприпустимими. До кінця опалювального сезону залишається більше ніж місяць. Відключення котелень зараз, тим більше в умовах пандемії, загрожує життю і здоров’ю людей”, – наголосив він.

Із заявою виступила і донецька територіальна організація партії “Європейська Солідарність”. У політсилі вимагали від влади “негайно відновити газопостачання в будинках, лікарнях, школах і дитячих садках на Донеччині”.

“Ми також вимагаємо від влади притягнути до відповідальності тих чиновників, з вини яких цілий регіон опинився без опалення. Сьогодні у Слов’янську ПАТ “Донецькоблгаз”, попри зобов’язання НАК “Нафтогаз України” щодо безперебійного постачання природного газу тепломережам, здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства “Донецьктеплокомуненерго” від газопостачання. Така ситуація склалася не лише в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від “Донецьктеплокомуненерго”, – зазначалося в заяві.

В партії додали, що відключення опалення під час низьких температур на вулиці – “це зневага до українців, які намагаються вижити, сплачуючи з власної кишені економічно необґрунтовані тарифи”.

Уже ввечері Вадим Лях повідомив, що під час переговорів між головою Донецької ОДА Павлом Кириленком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим вдалося досягнути домовленості, і “подача тепла в котельні області відновилася”.