Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2618 “Про внесення змін до закону України “Про протимінну діяльність” проголосували 273 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, закон “Про протимінну діяльність в Україні” набув чинності ще 25 січня 2019 року. Відтоді спеціальні органи, які б відповідали за протимінну діяльність, так і не були створені (через складність реалізації норм закону і відсутність коштів у державному бюджеті).

“Така ситуація неприпустима, тому що це призводить до затягування темпів поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення звільнених територій Донецької та Луганської областей та, найважливіше, до нових жертв та постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів. На жаль, з моменту набрання чинності зазначеним законом від мін та вибухонебезпечних предметів постраждало 58 цивільних осіб, з яких 17 загинуло”, – йдеться в записці.

Законопроєктом пропонується:

• створити Центр протимінної діяльності (на базі наявних фондів Міністерства оборони України);

• створити Центр гуманітарного розмінування (на базі наявних фондів Міністерства внутрішніх справ України);

• виключити із закону “Про протимінну діяльність” положення щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади (Центру протимінних операцій);

• виключити положення щодо утворення нових органів із повноваженнями, властивими центральним органам виконавчої влади.

“Прийняття цього проєкту закону дасть можливість упорядкувати систему протимінної діяльності в державі та при цьому оптимально використовувати кошти державного бюджету України”, – сказано в пояснювальній записці.