Про це свідчить порядок денний засідання.
Рішення про те, щоб заслухати очільника МОЗ, було прийнято напередодні на засіданні погоджувальної ради фракцій.
Крім того, сьогодні запланований до розгляду в першому читанні законопроєкт №3890 про штрафи для власників громадських місць за відсутність захисних масок у відвідувачів.
Також нардепи планують розглянути законопроєкти про зміни до держбюджету на 2020 рік; про діяльність органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій; про вдосконалення доступу до адмінпослуг; про врегулювання дистанційної роботи.
До другого читання заплановано проєкт закону про право фізичної особи на зміну по батькові.
Є в порядку денному і проєкт закону про обмеження обороту пластикових пакетів на території України.
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