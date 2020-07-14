Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про детінізацію ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2426 проголосували 237 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблений “для забезпечення прозорої і стійкої роботи в сфері заготівлі та переробки брухту і відходів чорних і кольорових металів”.

“Неефективне регулювання даного виду діяльності в Україні ускладнює процес заготівлі й переробки брухту, а також значно ускладнює експортно-імпортні операції на українському ринку. Більше того, наявність великої кількості регуляторних процедур породжує корупційні схеми, які в цілому гальмують розвиток і модернізацію металургійного комплексу”, – йдеться в записці. Наголошується, що законопроєкт необхідний “для спрощення процедури прийому металобрухту від фізичних осіб для виведення ринку з тіні”.

Проєктом закону, зокрема, пропонується скасувати поділ металобрухту на промисловий і побутовий. У пояснювальній записці зазначено, що “збереження поділу брухту на промисловий і побутовий у сучасних умовах обумовлює можливості для зловживань з боку правоохоронних органів”.

Під час обговорення законопроєкту деякі нардепи виступали проти відмови від поділу металобрухту на побутовий і промисловий, а також проти скасування вимог до майданчиків, на яких збирається металобрухт (поправки не були підтримані в залі).

Згідно із законопроєктом, прийом металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізособи, вага, вартість та опис металобрухту. Прийом металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа – спрощеної розрахункової квитанції.

Дозволяються розрахунки готівкою за металобрухт, що здається населенням. Як зазначено в пояснювальній записці, “надмірна зарегульованість у цій сфері призводить тільки до того, що майже весь брухт від населення приймається без дотримання встановлених правил”.

Законом вводиться вимога відеофіксації прийому металобрухту.

Документом спрощуються вимоги до заготівлі брухту без його переробки (наприклад, чиновники вимагали від підприємців наявність цілого переліку дорогого устаткування).

Також усуваються низка обмежень і правових колізій, які перешкоджають легальній роботі ринку, зокрема адміністративні бар’єри. Зокрема, законопроєкт скасовує акти обстеження, які видають місцеві адміністрації.