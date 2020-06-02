Верховна Рада України підтримала сьогодні у другому читанні та в цілому законопроєкт про національну інвентаризацію лісів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2379 проголосували 322 народні обранці.

Метою документа є впровадження в Україні національної інвентаризації лісів як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні державний облік лісів було проведено в 1996 і 2011 роках. Зараз актуальної інформації про ліси України немає.

При цьому процедура ведення державного лісового кадастру не дозволяє отримати статистично достовірні показники.

Згідно із законопроєктом, національна інвентаризація лісів – “система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів”.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів буде затверджуватися Урядом.

Особи, уповноважені на проведення інвентаризації лісів, мають право під час обстежень перебувати на земельних ділянках лісового фонду України.

Інвентаризація буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначено в розмірі близько 9 млн грн щорічно.