Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2513 проголосували 236 нардепів: 205 – від “Слуги народу”, 2 – від ОПЗЖ, 5 – від ВО “Батьківщина”, 7 – від групи “За майбутнє”, 11 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект “розроблено з метою припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності “злодіїв у законі”, а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування злочинних спільнот”.

Ключові позиції законопроєкту:

• створення злочинного співтовариства, організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Участь у ній – позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

• Якщо створює або є учасником злочинної організації посадова особа (з використанням службового становища), їй загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 13 років з конфіскацією майна.

• Створення злочинного співтовариства (шляхом об’єднання злочинних організацій) і керівництво ним загрожує покаранням від 10 до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

• Якщо створює, управляє або є учасником злочинної організації/спільноти особа, яка перебуває в статусі “злодія в законі”, їй загрожує в’язниця на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

• Звільняється від кримінальної відповідальності особа (крім організатора або керівника злочинної організації), яка добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній і сприяла її викриттю.

Під особою, яка перебуває в статусі “злодія в законі” слід розуміти “особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям або можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив”.

У законопроєкті прописується і поняття “злочинного впливу”. Підвищується відповідальність за злочинний вплив у СІЗО або колоніях. Тобто для кримінальних авторитетів передбачається посилене утримання в одиночних камерах (щоб вони не змогли впливати на інших засуджених і не могли погрожувати розправою їхнім родичам).

Документ передбачає кримінальну відповідальність і за організацію, сприяння в проведенні або участь у злочинному зборах (сходці) – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Якщо хтось звернувся до “злодія в законі”, щоб він на когось вплинув – йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без такої.