Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується заборонити призначати заставу як запобіжний захід при злочинах, пов'язаних зі збутом і обігом наркотиків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3915 проголосували 246 народних депутатів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом пропонується обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

У зазначеній статті передбачено відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У частині третій цієї статті йдеться про дії, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах (або вчинені із залученням малолітнього, щодо малолітньої особи).

Згідно з пояснювальною запискою, “лише у період з 2017 по 2019 рік кількість підозрюваних, стосовно яких були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 Кримінального кодексу України, становила понад 4500 осіб, однак запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано лише для близько 2400 осіб”.

У записці зазначається, що можливість обрати запобіжний захід у вигляді застави “дозволяє наркозлочинцям уникати ізоляції від суспільства і продовжувати протиправну діяльність”.