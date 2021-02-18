Верховна Рада України підтримала сьогодні в другому читанні та в цілому законопроєкт, що посилює відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3055 проголосували 322 народні депутати.

Цим документом приведено українське законодавство у відповідність до норм Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції) шляхом внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону України “Про охорону дитинства”.

Законопроєкт доповнює статтю 155 Кримінального кодексу нормою про те, що вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-ти років, тягне за собою обмеження чи позбавлення волі на 5 років (вказана стаття викладена в новій редакції).

Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання дитини, або якщо вони поєднанні з наданням грошової чи іншої винагороди, спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, будуть каратися позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого).

Законопроєктом доповнено Кримінальний кодекс новими статтями:

• “Домагання дитини для сексуальних цілей” (ст. 156-1);

• “Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження” (ст. 301-1);

• “Проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи” (ст. 301-2).

Зокрема, згідно із законопроєктом:

• пропозиція проведення зустрічі (у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій) з метою вчинення стосовно дитини будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій буде каратися обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років (у разі якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася);

• за пропозицію зустрічі, зроблену з метою втягнення дитини у виготовлення порнографії, загрожуватиме позбавлення волі на строк від 2 до 5 років;

• ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, будуть каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років;

• за умисне одержання доступу до дитячої порнографії (з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій), або умисне її придбання, зберігання, ввезення в Україну загрожує арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років;

• за ввезення в Україну дитячої порнографії з метою збуту чи розповсюдження або її зберігання загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років;

• за виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні такої порнографії загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років;

• за ввезення дитячої порнографії з метою збуту або виготовлення порнографії (якщо такі дії вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі) передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 9 до 15 років;

• не підлягає кримінальній відповідальності неповнолітня особа за виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії, якщо такі дії вчинені без мети збуту чи розповсюдження;

• проведення видовищного заходу сексуального характеру, у якому задіяна неповнолітня особа, буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 7 років; а за відвідування такого заходу “з метою його перегляду” передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років;

• примушування неповнолітньої особи до участі у такому заході з використанням обману, шантажу або із застосуванням чи погрозою застосування насильства буде каратися позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Законопроєктом доповнено Кримінальний процесуальний кодекс: передбачено, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.