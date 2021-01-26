Згідно з порядком денним засідання, нардепи планують розглянути низку законопроєктів.
Так, після виступів і заяв нардепи заслухають прем’єра Дениса Шмигаля щодо ситуації з тарифами в країні.
Згодом має бути розглянутий у другому читанні законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Для ухвалення рішення також запропонований проєкт закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.
Є в порядку денному і законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.
Крім того, Парламент планує розглянути проєкт постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та скасування трудової книжки.
- Раніше повідомлялося, що у Кабінеті Міністрів України відбулася нарада, під час якої було досягнуто домовленості, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватись уже не будуть.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комунальні платежі за січень.