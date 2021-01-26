У вівторок, 26 січня, Верховна Рада України повернулася до роботи після тривалої перерви, пов'язаної із карантином і ситуацією з коронавірусом.

Згідно з порядком денним засідання, нардепи планують розглянути низку законопроєктів.

Так, після виступів і заяв нардепи заслухають прем’єра Дениса Шмигаля щодо ситуації з тарифами в країні.

Згодом має бути розглянутий у другому читанні законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Для ухвалення рішення також запропонований проєкт закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Є в порядку денному і законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

Крім того, Парламент планує розглянути проєкт постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та скасування трудової книжки.