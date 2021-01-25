Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час погоджувальної наради, повідомляють #Букви.

“Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів в максимально стислі строки напрацювати зміни, що дозволяють компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди зазнали за січень місяць. До цього ми як Верховна рада готові приєднатися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України”, – сказав Разумков.

Крім того, завтра нардепи мають заслухати звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо тарифної кризи, що утворилася через рішення уряду про підвищення тарифів.