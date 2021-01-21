Про це поінформували в пресслужбі КМУ.
Нарада з питань тарифної політики відбулася напередодні, 20 січня, під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля.
У ній взяли участь:
• члени Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка;
• міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;
• т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко;
• заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко;
• заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко;
• голова НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) Валерій Тарасюк;
• голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв;
• народні депутати та інші особи.
За підсумками наради було вирішено розробити проєкт спільного меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості:
1. Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.
2. Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК “Нафтогаз”, яка утворилася через різницю між виручкою ТКЕ (теплокомуненерго) і тарифною виручкою (так звана “різниця в тарифах”).
3. Теплокомуненерго зможуть укладати річні договори з НАК “Нафтогаз” за вигідною ціною.
“Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців”, – зазначив прем’єр Шмигаль.
За підсумками наради він дав доручення Чернишову, Вітренку, Тарасюку і Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст і зацікавлених органів держвлади підготувати і подати Кабінетові Міністрів вказаний проєкт меморандуму.
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