У Кабінеті Міністрів України відбулася нарада, під час якої було досягнуто домовленості, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватись уже не будуть.

Про це поінформували в пресслужбі КМУ.

Нарада з питань тарифної політики відбулася напередодні, 20 січня, під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля.

У ній взяли участь:

• члени Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка;

• міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

• т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко;

• заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко;

• заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко;

• голова НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) Валерій Тарасюк;

• голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв;

• народні депутати та інші особи.

За підсумками наради було вирішено розробити проєкт спільного меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості:

1. Тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

2. Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК “Нафтогаз”, яка утворилася через різницю між виручкою ТКЕ (теплокомуненерго) і тарифною виручкою (так звана “різниця в тарифах”).

3. Теплокомуненерго зможуть укладати річні договори з НАК “Нафтогаз” за вигідною ціною.

“Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців”, – зазначив прем’єр Шмигаль.

За підсумками наради він дав доручення Чернишову, Вітренку, Тарасюку і Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст і зацікавлених органів держвлади підготувати і подати Кабінетові Міністрів вказаний проєкт меморандуму.