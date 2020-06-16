Верховна Рада сьогодні на засіданні прийняла за основу законопроєкт № 2493 про акціонерні товариства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ, зокрема, підтримали 270 нардепів.

Законопроєкт направлений на вдосконалення та подальшу гармонізацію законодавства про акціонерні товариства. Документом пропонується викласти у новій редакції закон України “Про акціонерні товариства”.

Прийняття проєкту закону у другому читанні дозволить:

– удосконалити питання проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;

– запровадити інститут радника з корпоративних прав, який здійснюватиме діяльність з розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав;

– встановити вимоги до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;

– надати можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління таким товариством;

– запровадити механізм обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів;

– привести законодавства України про компанії у відповідність до найкращих світових практик та вимог законодавства ЄС;

– підвищити позицію України в міжнародному рейтингу Doing Business за індикатором “Захист міноритарних інвесторів”.