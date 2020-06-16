Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ, зокрема, підтримали 270 нардепів.
Законопроєкт направлений на вдосконалення та подальшу гармонізацію законодавства про акціонерні товариства. Документом пропонується викласти у новій редакції закон України “Про акціонерні товариства”.
Прийняття проєкту закону у другому читанні дозволить:
– удосконалити питання проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;
– запровадити інститут радника з корпоративних прав, який здійснюватиме діяльність з розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав;
– встановити вимоги до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;
– надати можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління таким товариством;
– запровадити механізм обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів;
– привести законодавства України про компанії у відповідність до найкращих світових практик та вимог законодавства ЄС;
– підвищити позицію України в міжнародному рейтингу Doing Business за індикатором “Захист міноритарних інвесторів”.