Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні провалила законопроєкт, який давав змогу українським чиновникам не декларувати майно, яке записане на дітей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 214 депутатів при 226 мінімально необхідних.

У документі пропонувалося ввести нову норму, завдяки якій чиновники не повинні декларувати майно, якщо його записано на неповнолітніх дітей, які з ними не проживають.

Серед інших заявлених змін — виключення з переліку осіб, які зобов’язані подавати електронні декларації про майновий стан, радників, помічників, уповноважених, прессекретаря президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Документом також пропонувалося встановити, що дія закону “Про запобігання корупції” (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 % часткою належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо або побічно належить державі.