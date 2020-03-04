Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.
Повідомляється, що спікер парламенту Дмитро Разумков скликає ще одне позачергове засідання в зв’язку з вимогою 152 народних депутатів.
“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 18 годину 30 хвилин 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Р.Г. (проект Постанови Верховної Ради України №3154)”, — йдеться в розпорядженні Разумкова.
- 3 березня в Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.