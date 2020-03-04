У четвер, 5 березня, парламент проведе позачергове засідання, єдиним питанням на порядку денному якого буде відставка генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Повідомляється, що спікер парламенту Дмитро Разумков скликає ще одне позачергове засідання в зв’язку з вимогою 152 народних депутатів.

“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 18 годину 30 хвилин 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Р.Г. (проект Постанови Верховної Ради України №3154)”, — йдеться в розпорядженні Разумкова.