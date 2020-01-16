Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроект підтримали 338 парламентаріїв.
Зокрема, передбачено зміни в закон “Про регулювання містобудівної діяльності”, якими дозволяється пристрій засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів і / або квартирах в житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Відповідно до закону, об’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію в разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
При цьому порядок пристрою коштів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет Міністрів.