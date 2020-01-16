Нардепи прийняли в другому читанні і в цілому законопроект №0863, яким передбачено дозвіл на облаштування пандусів в будинках без документа про право власності та користування земельною ділянкою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроект підтримали 338 парламентаріїв.

Зокрема, передбачено зміни в закон “Про регулювання містобудівної діяльності”, якими дозволяється пристрій засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів і / або квартирах в житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Відповідно до закону, об’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію в разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

При цьому порядок пристрою коштів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет Міністрів.