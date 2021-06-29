Верховна Рада на позачерговому засіданні скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За результатами голосування законопроєкт 290 голосами прийнято за основу і 292 голосами – в цілому.

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

У пояснювальній записці наголошується, що в умовах закриття або обмеженого функціонування КПВВ через дії окупаційної влади українці позбавлені можливості законно виїхати з тимчасово окупованих територій України.

“Законом встановлено, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України”, – зазначається в законі.

Відповідну зміну внесено до Розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, доповнивши його пунктом 41.

Відзначимо, що наразі таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті ж дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнуть за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.