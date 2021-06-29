Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №3743, згідно з яким в Україні штрафуватимуть за відмову від габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт Закону №3743 проголосували 257 народних обранців.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими законодавчо закріплена можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Законом підвищено відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм. Згідно із проголосованим № 3743, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів при перевезенні вантажу без відповідного дозволу, карається штрафом у розмірі від 1700 грн до 51 тис. грн.

Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесенні відомостей до товаро-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть адмінстягненням у розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тисяча гривень).

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автівок тягне за собою штраф у розмірі:

100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 гривень)- у разі перевищення габаритно-вагових норм до 2% включно;

500 мінімумів (8500 гривень, у чинному законі така ж сума) – у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

1 тис. мінімумів (17 тисяч гривень) – у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше ніж 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) – у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше ніж 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) – у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Адмінвідповідальність за такі порушення, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінознімання, відеозапису, у тому числі в авторежимі (за допомогою комплексу технічних засобів автовизначення вагових, габаритних та інших параметрів транспортного засобу з функціями фотографування та/або відеозапису) несе відповідальна особа — фізособа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб.

А в разі якщо до Єдиного держреєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача авто, тоді відповідальність несе належний користувач транспортного засобу.

Якщо ж в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, — особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення нових штрафів за перевантажені фури та відмову від габаритно-вагового контролю.