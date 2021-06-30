Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 4578-1 проголосував 261 народний депутат.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є спрощення механізму приєднання об’єктів замовника до газотранспортної або газорозподільної системи”.
Документ повинен забезпечити:
• підвищення ефективності використання газової інфраструктури;
• спрощення процедур приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій.
Документом вносяться зміни до закону “Про ринок природного газу”, які передбачають:
• скасування обов’язкового поділу приєднання на типи;
• зміну підходів з визначення плати за приєднання;
• унормування строків виконання заходів з приєднання;
• захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.
Законопроєкт регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху.
Юридичним особам дозволили обирати суб’єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу.
Крім того, впроваджується інструмент державного контролю за використанням імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.
- Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припинила дію 20 травня.