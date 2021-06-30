Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який має спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4578-1 проголосував 261 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту “є спрощення механізму приєднання об’єктів замовника до газотранспортної або газорозподільної системи”.

Документ повинен забезпечити:

• підвищення ефективності використання газової інфраструктури;

• спрощення процедур приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій.

Документом вносяться зміни до закону “Про ринок природного газу”, які передбачають:

• скасування обов’язкового поділу приєднання на типи;

• зміну підходів з визначення плати за приєднання;

• унормування строків виконання заходів з приєднання;

• захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Законопроєкт регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху.

Юридичним особам дозволили обирати суб’єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу.

Крім того, впроваджується інструмент державного контролю за використанням імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.