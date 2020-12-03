Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, який покликаний врегулювати низку питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 2458 проголосували 240 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, розробка документа обумовлена “необхідністю вдосконалення норм і положень чинного законодавства, що регулює процес надання та споживання житлово-комунальних послуг, їх оплати, формування та встановлення цін/тарифів на комунальні послуги”.

Як пояснили в пресслужбі профільного комітету з питань енергетики та ЖКГ, законопроєкт повинен вирішити низку проблем, а саме:

• Проблему повільних темпів обладнання будівель загальнобудинковими лічильниками тепла і води.

• Припинення обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж значної частини багатоквартирних будинків.

• Ускладнення структури і збільшення кількості платежів за послуги ЖКГ (відсутність розуміння структури платежів і додаткові банківські комісії демотивують споживача платити за послуги).

• неоформлених земельних ділянок під багатоквартирними будинками (жителі багатоповерхівок не мають достовірної інформації про відповідні ділянки, що створює умови для незаконного відчуження прибудинкових територій і не мотивує співвласників спільно їх упорядковувати).

• Фактично напівлегального надання житлово-комунальних послуг у разі, якщо паперовий договір відсутній.

Під час обговорення документа зазначалося, що його ухвалення може спровокувати “додаткове тарифне навантаження” на споживачів. Як зазначив нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко, споживачі “отримають додаткові платіжки за обслуговування внутрішньодомових мереж”.

Ухвалений законопроєкт передбачає:

1. Можливість самостійної установки загальнобудинкових лічильників за рахунок співвласників.

У разі, якщо лічильник буде встановлюватися споживачами за власні кошти, сплати відповідної частки платежів у тарифі не буде, а раніше сплачена частка буде їм відшкодована шляхом вирахування з наступних платежів за послугу.

В іншому випадку, загальнобудинковий лічильник буде встановлено оператором мереж у короткі терміни.

2. Введення диференційованих тарифів і абонплати за воду і тепло в залежності від того, хто встановлює і обслуговує вузол комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Якщо власники роблять це самостійно, вони платитимуть зменшений тариф.

Наприклад, якщо лічильник обслуговує оператор зовнішніх мереж, споживач платить абонплату в повному розмірі, якщо лічильник обслуговують співвласники за власні кошти, абонплата пропорційно зменшується.

3. Посилення правового захисту співвласників щодо обслуговування їх внутрішньобудинкових газових мереж.

Споживачі мають право самостійно обирати, хто буде обслуговувати їх мережі: оператор чи інша спеціалізована організація, що має дозвіл на виконання таких робіт.

Якщо споживачі такий вибір не зроблять, мережі автоматично почне обслуговувати місцевий оператор газорозподільних мереж.

4. Зменшення кількості платежів за послуги, які регулярно платить споживач (наприклад, розмір плати за спожите тепло в платіжці буде вказано одним рядком, так само, як і плату за холодну або гарячу воду).

5. Обов’язок місцевої влади в прискореному режимі (до 31 грудня 2021 року) врегулювати питання відведення земельних ділянок під багатоквартирними будинками і прибудинкової території.

6. Впровадження можливості укладати публічні договори приєднання в сфері ЖКГ.

“Спрощена форма укладання таких договорів скасує необхідність паперової тяганини, що спростить взаємовідносини між споживачем і надавачем послуг і зменшить навантаження на тариф”, – відзначили в комітеті.

7. Покладання повноважень на органи місцевого самоврядування щодо зберігання і забезпечення доступу до технічної та іншої документації на багатоквартирні будинки і їх прибудинкові території.

Крім того, в законопроєкті прописано, що представник оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, “має право доступу в приміщення будинку для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання”. При цьому власник (співвласник) “зобов’язаний надати представнику оператора газорозподільних систем доступ у приміщення будинку”.