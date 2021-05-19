Верховна Рада України відхилила всі 12 проєктів постанов про скасування закону щодо інституту старост, до якого було включено суперечливу поправку про механізм обрання суддів Конституційного суду.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Жодна з постанов “Про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост” не набрала необхідних 226 голосів.

Постанови ініціювали нардепи від ВО “Батьківщина”, “Європейської Солідарності” та групи “Довіра”.

Відтак, тепер законопроєкт про старост, ухвалений у Раді минулого місяця, може бути підписаний.

Під час обговорення законопроєкту про інститут старост депутати критикували цей документ.

Зазначалося, що він “руйнує базові засади місцевого самоврядування в частині призначення старост”, й існує “загроза знищення інституту старост”.

Закон, зокрема, передбачає, що старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція вноситься за результатами громадського обговорення.

Депутати згадували і про внесені зміни в закон про Конституційний суд.

Наприклад, нардеп від “Батьківщини” Сергій Власенко висловив думку, що зміни до механізму обрання суддів КСУ було внесено, оскільки “одна шановна або нешановна пані з монобільшості хоче себе пропхати в Конституційний суд” (йдеться про депутатку від “Слуги народу” Ольгу Совгирю, котра раніше заявляла про бажання стати суддею КСУ).

Про які зміни щодо КСУ йдеться?

До законопроєкту про розвиток інституту старост до другого читання було внесено зміни щодо Конституційного суду (їх ініціювали в “Слузі народу”).

Так, у чинній редакції закону про КСУ прописано, що суддею Конституційного суду не може бути призначена особа, яка на день призначення є членом політичної партії або займається політичною діяльністю, є обраною до органів державної влади та має представницький мандат.

Відтак, якщо в судді КСУ висувається діючий нардеп, він повинен до голосування скласти свій мандат.

Однак, коли закон про старост із правкою щодо КСУ набуде чинності, складати мандат уже буде не потрібно.

Так, чинний нардеп зможе стати суддею Конституційного суду без попереднього складання мандату.