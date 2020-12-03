Про це повідомляє кореспондент #Букв.

З ініціативою про перенесення розгляду документа виступив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

“Я пропоную перенести розгляд питання щодо законопроєкту №4142 і перейти далі по порядку денному”, – заявив він.

Ця пропозиція була підтримана.

Варто зазначити, що вказаний законопроєкт ініціювала група депутатів від “Слуги народу”, “Голосу”, ОПЗЖ, “Батьківщини” і депутатської групи “Партія “За майбутнє”.

При цьому серед нардепів від “Слуги народу” немає однозначної позиції по документу. Це випливає з переписки в чаті, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, нардепів попросили “зазначити свою попередню позицію” щодо підтримки законопроєкту. Один зі “слуг” відразу дав зрозуміти, що голосувати за нього не збирається.

Крім того, в “Слузі народу” відзначали, що не змогли переконати проголосувати за документ своїх депутатів.

“Навіть членів нашої фракції вчора не переконали, а законопроєкт стосується мільйонів людей. У мене вже кілька сотень листів від громадян про “геноцид” і так далі. І не списати це на політичних опонентів, діяльність їхніх телеканалів і т.д. У нас дійсно в країні переважає негативне ставлення до вакцинації, його змінювати треба. Законопроєкт при всіх його плюсах не вирішує по факту проблему”, – наголошувалося під час дискусії “слуг” у чаті.

Законопроєктом пропонується змістити пріоритет від лікування до політики зміцнення здоров’я і профілактики хвороб. Однією з головних новацій документа є перехід “до презумпції згоди на вакцинацію”.

Як зазначав один із авторів законопроєкту – нардеп від “Слуги народу”, голова комітету ВР з питань здоров’я нації та медичної допомоги Михайло Радуцький у блозі на сайті видання LB.ua, законопроєкт надає Уряду право приймати рішення про проведення додаткових профілактичних щеплень населення при загрозі епідемії інфекційної хвороби.

Крім того, Кабмін повинен буде визначати перелік країн, перебування в яких пов’язане з високим ризиком захворювання інфекційними хворобами (щоб відвідати цю країну, громадянину України необхідно буде зробити профілактичне щеплення).

За словами Радуцького, в разі ухвалення законопроєкту, обов’язкове щеплення буде потрібне в двох випадках: • для отримання дозволу на відвідування навчального закладу: • для представників деяких професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби.

За словами нардепа, схожі норми щодо проведення вакцинації населення в тому чи іншому вигляді є і в інших законодавчих актах.

Абсолютним нововведенням є те, що до 10 інфекцій, які є в календарі щеплень, додається ще один антиген – пневмококова інфекція.

Крім того, “на законодавчому рівні врегульовується питання презумпції згоди на проведення профілактичних щеплень”.

“Сьогодні громадянин має заповнити заявку на проведення вакцинації. Законопроєкт пропонує заповнювати документи лише якщо людина не згодна робити щеплення. В цьому випадку лікар складає відповідний акт про те, що громадянин усвідомлює всі ризики при відмові. Тобто людей, як і раніше, жодним чином не примушують проходити вакцинацію – лише спрощується процедура для тих, хто бажає пройти щеплення, та більше уваги приділяється роботі з тими, хто відмовляється”, – стверджував Радуцький.