У середу, Верховна Рада не підтримала звернення до Конгресу з проханням про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Проєкт постанови не підтримала необхідна кількість народних депутатів.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, вчора голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, щоб розглянути проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Основний союзник поза НАТО – це статус, визначений урядом США, що характеризує тісні стратегічні та військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Ініціатором цього проєкту був народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко. Він, зокрема, підкреслював, що статус основного союзника США поза НАТО стане відповіддю на порушення Росією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів, яке загрожує всьому світу.

Однак ініціативу не підтримав комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва. Внаслідок цього під час голосування в сесійній залі його підтримали лише 24 народних депутата. Один голос було подано “проти”, ще 163 нардепи утрималися.