Стефанішина та Маркарова не підтримали ідею просити статус основного союзника США поза НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова виступили проти ініціативи народних депутатів просити Конгрес про надання двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Про це Стефанішина та Маркарова повідомили у Facebook.

Як відомо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання в середу, 8 вересня. Розглянуть проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Однак у Кабміні цю ініціативу вважають недоречною та несвоєчасною.

“З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія”, – написала Стефанішина.

Віцепрем’єрка зазначила, що під час зустрічі Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні. Він передбачає підтримку євроатлантичних прагнень України, співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва та співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

За словами Стефанішиної, пропонована до розгляду у Раді ініціатива не обговорювалася на рівні лідерів держав, не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу на євроатлантичну інтеграцію та членство в НАТО й не має практичної вартості.

Крім того, віцепрем’єрка наголосила, що статус основного союзника США поза НАТО не дає ніяких гарантій, адже Афганістан теж має такий статус. За словами Стефанішиної, гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях.

“Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодило нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче коли йдеться про статус створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій”, – додала вона.

Ініціативу нардепів не підтримала й пані посол України у США Оксана Маркарова. Зокрема, вона закликала депутатів звернути увагу, що Україна вже визначилася, що її метою є членство в НАТО, і що це єдине системне й інституційне вирішення для безпеки країни, і воно закріплене у Конституції.

“MNNA – статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас”, – наголосила пані посол.

Маркарова нагадала, що Україна вже має статус Партнера з розширеними можливостями (EOP) НАТО, і він надає великі можливості для посиленої співпраці з Альянсом, покращення взаємосумісності й розбудови спроможності сил.

Що стосується співпраці із США, додала вона, США й зараз активно допомагають Україні, у тому числі коштами й оборонною зброєю.

“Під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову Угоди між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочали роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США – як членів НАТО, так і інших“, – зазначила пані посол.