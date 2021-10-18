Про це Голова ВРУ заявив під час брифінгу в парламенті.
Спікер стверджує, що обговорювати питання переведення годинника, коли Україна перейшла на літній час, було беззмістовним.
“Ідеологія, яка закладалася в цей законопроєкт, полягала в тому, щоб зберегти природній для України час +2, а це – “зимовий” час. Я думаю, що після того, як 30 жовтня Україна перейде на “зимовий” час, ця дискусія знову має бути піднята, але вона має бути піднята в сукупності з рішенням Європейського союзу, який також висловились за відміну цих питань”, – заявив Руслан Стефанчук.
Він також додав, що основним важелем у цьому питанні є біологічні ритми та самопочуття громадян.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 31 жовтня, Україна перейде на “зимовий” час. О 4:00 ночі за київським часом на території України стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад.
- 26 березня 2019 року Європейський парламент підтримав пропозицію про припинення обов’язкового переведення годинників і переходу на літній і зимовий час в країнах Європейського союзу. З 2021 року кожна держава в ЄС зможе обирати: або зберегти теперішню систему, або відмовитися від переведення годинників.
- Раніше у Міністерстві розвитку економіки заявляли, що в Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спочатку відповідне рішення повинні ухвалити в ЄС.