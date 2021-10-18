Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує повернення до дискусії щодо законопроєкту №4201 "Про обчислення часу в Україні".

Про це Голова ВРУ заявив під час брифінгу в парламенті.

Спікер стверджує, що обговорювати питання переведення годинника, коли Україна перейшла на літній час, було беззмістовним.

“Ідеологія, яка закладалася в цей законопроєкт, полягала в тому, щоб зберегти природній для України час +2, а це – “зимовий” час. Я думаю, що після того, як 30 жовтня Україна перейде на “зимовий” час, ця дискусія знову має бути піднята, але вона має бути піднята в сукупності з рішенням Європейського союзу, який також висловились за відміну цих питань”, – заявив Руслан Стефанчук.

Він також додав, що основним важелем у цьому питанні є біологічні ритми та самопочуття громадян.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 31 жовтня, Україна перейде на “зимовий” час. О 4:00 ночі за київським часом на території України стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад.