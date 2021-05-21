Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким забороняється фіксація судового процесу у справах із надання дозволу на розвідувальні заходи.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 2415 проголосували 257 нардепів.

Ним вносяться зміни до закону України “Про судоустрій і статус суддів” (це пов’язано з ухваленням закону “Про розвідку”).

Метою ухваленого сьогодні законопроєкту є “вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами України розвідувальних заходів, які проводяться на підставі рішення суду”.

Документ передбачає заборону на фіксацію технічними засобами судового процесу у справах щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Також передбачено, що голова апеляційного суду здійснює відповідно до закону “Про розвідку” повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.

Або ж він може призначати суддю/суддів для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.