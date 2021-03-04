Верховна Рада ухвала в цілому законопроєкт, згідно з яким іноземні громадяни будуть зобов'язані подавати біометричні дані при оформленні віз для в’їзду в Україну.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3630 в першому читанні проголосували 323 нардепи, а в другому – 320.

Документ був ініційований Кабінетом Міністрів України.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, наразі іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати свої біометричні дані для їх фіксації уповноваженим органам України під час:

• процедури прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;

• оформлення посвідок на тимчасове/постійне проживання;

• затримання іноземців та осіб без громадянства в Україні у визначених законом випадках;

• вжиття заходів в рамках процедури примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства тощо.

А оформлення віз для в’їзду в Україну сьогодні є “єдиною ланкою процесів ідентифікації уповноваженими органами України особи іноземців та осіб без громадянства, що не передбачає використання їх біометричних даних“.

Законопроєктом пропонується усунути цю прогалину. На думку авторів законопроєкту, це дасть змогу спростити процедуру ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час перетинання ними державного кордону України, а також допоможе у боротьбі проти використання підроблених документів в Україні.

Законопроєктом вносяться зміни до закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, згідно з якими:

• Іноземці та особи без громадянства при оформленні візи будуть зобов’язані подати свої біометричні дані для їх фіксації (якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України).

• Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, в тому числі подання ними своїх біометричних даних, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів.

• Іноземцю або особі без громадянства може бути відмовлено в наданні української візи у разі їхньої відмови подати свої біометричні дані.