В Україні з 1 січня 2021 року через подорожчання бланків зросте вартість оформлення біометричних паспортів.

Про це поінформували в Державній міграційній службі України.

Так, держпідприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” з 1 січня 2021 року змінює вартість бланків біометричних документів.

“У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання”, – зазначили у відомстві.

Ті, хто подав заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

Особи, які оплатили адміністративні послуги до 21 грудня 2020 року, але не подали заяви на оформлення документів, матимуть можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

У скільки обійдеться оформлення документів?

Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України у формі картки підвищиться з 219 грн до 237 грн.

Відповідно, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки зросте:

• з 345 грн до 363 грн (при оформленні протягом 20 робочих днів);

• з 471 грн до 489 грн (при оформленні до 10 робочих днів).

Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросте з 330 грн до 342 грн.

Відповідно, вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон збільшиться:

• з 682 грн до 694 грн (при оформленні протягом 20 робочих днів);

• з 1034 грн до 1046 грн (при оформленні до 7 робочих днів, а також – до 3 робочих днів за наявності підстав).

Вартість оформлення посвідки на тимчасове проживання підвищиться з 891 грн до 915 грн.

А вартість оформлення посвідки на постійне проживання зросте з 728 грн до 752 грн.